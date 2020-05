Fury Files, la serie animata Marvel in arrivo su Disney+

Fury Files, serie animata Marvel che si incentra sui suoi personaggi chiave, sarà disponibile dal prossimo 15 maggio su Disney+. A dare l'annuncio, un po' a sorpresa per sopperire alla carenza di contenuti originali sulla piattaforma streaming (complice anche l'emergenza coronavirus), la stessa Casa delle Idee.

Fury Files ha debuttato nel 2012 su Disney XD e dedica ogni episodio a un personaggio Marvel diverso, che si tratti di un supereroe o di un villain. Fulcro della serie, descritta come uno show "a metà tra fumetti in movimento e animazione", è il direttore dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury. Secondo la sinossi ufficiale, Fury fornirà agli spettatori accesso a informazioni top secret della sua organizzazione spionistica e antiterroristica, raccontando in prima persona i personaggi Marvel.

In calce alla notizia è possibile dare un'occhiata al video delle uscite americane di Disney+ (al minuto 2:01 è possibile vedere una manciata di frame di Fury Files, con Black Panther in azione).

Interessante la tecnica mista di animazione e motion comic che è stata utilizzata per la serie, narrata dalla voce di Nick Fury.