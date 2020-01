La fusione Disney-Fox potrebbe aver ucciso l'adattamento di Ghiaccio-Nove di Noah Hawley

Le ultime notizie relative alla trasposizione televisiva di Ghiaccio-Nove di Kurt Vonnegut risalgono a marzo, quando Noah Hawley dichiarava che le riprese della serie sarebbero iniziate nei primi mesi del 2020, ma a quanto pare la fusione Disney-Fox potrebbe aver ucciso l'attesa trasposizione targata FX.

Il condizionale è d'obbligo e utilizzato dallo stesso autore, che in una recente intervista con Deadline ha rivelato che l'adattamento è stato momentaneamente bloccato tra i progetti in sviluppo per FX e che probabilmente non vedrà mai la luce. Dice Hawley: "La vedo davvero complicata in questo periodo d'acquisizione post-Disney, perché la serie sarebbe dispendiosa da realizzare. Attualmente è molto improbabile, quindi, ma resterò comunque impegno nel tentativo di portare su schermo Vonnegut nel modo più sensato possibile. Solo non so quanto riuscirò a farlo funzionare in questo ambiente aziendale".



Ghiaccio-nove, in originale Cat’s Cradle, è un romanzo di fantascienza scritto da Kurt Vonnegut e pubblicato nel 1963. Il racconto, pregno di satira politica e sociale, narra di un reporter che, mentre sta raccogliendo informazioni per il suo nuovo libro circa Hiroshima, finisce per diventare il dittatore di una piccola isola dei Caraibi.

Hawley aveva confermato in precedenza di aver terminato il suo lavoro sullo script della serie e crede di poterla sviluppare in un arco narrativo di sette o otto ore. Il progetto è in fase di sviluppo dal 2015. “Vonnegut è una delle voci più originale del panorama letterario, gioca con il tono e la struttura delle sue opere e racconta una storia che è rivestita da fantascienza e avventura divertente che parla della fine del mondo e del ruolo giocato dallo sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Quindi è molto eccitante da realizzare, è solo che non ho avuto molto tempo a disposizione per lavorarci velocemente”.

Hawley è attualmente pieno di impegni lavorativi. Non solo è in arrivo la quarta stagione di Fargo, esattamente il 23 marzo su FX, ma l'autore è stato anche scelto dalla Paramount per scrivere e dirigere Star Trek 4.