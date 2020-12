La fusione tra Disney+ e Hulu potrebbe salvare Daredevil e le altre serie Marvel/Netflix

Il futuro dello streaming è più forte che mai e dopo la notizia della possibile fusione tra Disney+ e Hulu questa mossa potrebbe essere perfetta per vedere il ritorno di Daredevil e anche degli altri spettacoli Marvel/Netflix.

Sebbene una fusione del genere significhi molto sia per la Disney che per il mondo dello streaming nel suo insieme, gli stessi fan delle serie Marvel cancellate sperano di vedere quegli spettacoli continuare a un certo punto in futuro e questa potrebbe essere una buona occasione.



L'interprete di Kingpin Vincent D'Onofrio continua a chiedere ai fan di firmare la petizione per salvare Daredevil specialmente dopo che i diritti di Daredevil sono tornati alla Marvel. La serie che insieme a Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist e Luke Cage ha rappresentato la prima grande incursione della Marvel nel mondo delle serie tv, ora potrebbe tornare.



Era teoria popolare tra i fan del Diavolo di Hell's Kitchen che Charlie Cox con il suo Daredevil atterrasse su Hulu anziché su Disney+. Questo perché i dirigenti di Disney+ sono stati irremovibili sul fatto che il servizio ospiterà solo contenuti sicuri per il consumo da parte di tutta la famiglia e Daredevil potrebbe non andare bene in questo senso.



Se Hulu e Disney+ dovessero diventare la stessa cosa, Disney+ potrebbe adattare la sua programmazione per consentire contenuti per adulti. Hulu è attualmente sede di un enorme accordo di streaming FX on Hulu che include programmi come Fargo, Devs, Archer e American Horror Story, spettacoli creati appositamente per adulti.



La capacità di Disney+ di aggiungere al suo catalogo contenuti rivolti agli adulti scatenerà una reazione a catena che potrebbe portare ad un remake di Daredevil con un budget significativamente più alto di quello ricevuto da Netflix.



Significa anche che qualsiasi remake di Daredevil sarà gestito da persone assunte dallo stesso capo dei Marvel Studios Kevin Feige, il che significa che gli spettacoli faranno effettivamente parte dell'universo cinematografico Marvel.



Un'imminente fusione di Disney+ e Hulu significherebbe qualcosa di davvero enorme, non solo per i fan delle serie Marvel/Netflix cancellate, ma per tutto il Marvel Cinematic Universe nel suo insieme, voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!