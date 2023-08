Futurama appartiene alla stessa timeline di Simpson e Disincanto! La conferma nel reboot

Futurama, popolare serie animata nata dal genio di Matt Groening, è tornata da poco sugli schermi di Disney+ per 20 episodi revival. Sebbene Futurama abbia una storia parecchio travagliata , il pubblico ha sempre premiato lo stravagante equipaggio, e almeno per il momento la serie sembrerebbe pronta a un nuovo inizio televisivo.

Le serie animate di Groening, insomma, prendono strade diverse: mentre Futurama ritorna, Disincanto giunge al termine su Netflix e I Simpson proseguono con la 34esima stagione, i fan si chiedono se effettivamente le tre serie di successo condividano la stessa timeline.

La risposta è affermativa: Futurama, Simpson e Disincanto appartengono allo stesso universo. A rivelarlo è stato proprio il reboot di Futurama che fino ad adesso aveva semplicemente mostrato dei legame con I Simpson. Nel sesto episodio del revival della serie TV, "I Know What You Did Next Xmas"il Professore viaggia nel tempo: ma durante il suo viaggio nel futuro, il Professore vede Bean, Luci e Elfo i protagonisti di Disincanto. Dunque Disincanto altro non è che il futuro di Futurama che per qualche evento apocalittico è tornato nel Medioevo. Il collegamento, dunque, tra Disincanto e I Simpson appare più semplice: se I Simpson rappresenta il passato di Futurama come ha svelato l'episodio "Simpsorama" nel 2014, Disincanto è il futuro di Futurama. La timeline è così ricostruita e conferma i legami tra le serie animate di Groening.

Se abbiamo chiarito il futuro narrativo, non resta che chiederci quale sarà il futuro televisivo del revival di Futurama?