Futurama, in arrivo una puntata parodia di Dune? La anticipa il nuovo teaser

Futurama è tornato e i suoi nuovi episodi spolverano alcuni titoli recenti che hanno conquistato il grande schermo. "Tempesta di sabbia": così si chiama il quarto episodio dell'undicesima stagione dello show.

A rivelarlo è il trailer dell'episodio, in cui vediamo i protagonisti persi in un deserto, e rincorsi da una misteriosa figura gigantesca: un enorme verme delle sabbie. Vi dice o ricorda qualcosa?

Sì, esatto, Dune. Il quarto appuntamento dello show sembra infatti rimandare all'universo creato da Frank Herbert. Anche le musiche orientaleggianti non fanno sorgere alcun dubbio. Ovviamente, in questo caso c'è anche molta comicità, e non potrebbe non esserci. "Fry, perché non indossi una cintura?" gli chiede Leela. "Oppure, perché non hai un didietro sostanzioso?!", chiede a sua volta Bender, mentre il gruppo è appeso alle gambe di Fry durante la fuga dal mostro.

Una polverina scintillante pervade poi le narici di Leela, trasformandole gli occhi, o meglio, l'occhio in un colore giallino. "Sta arrivando", pronuncia poi lei con fare profetico. "Tempesta di sabbia!", urla, mentre il cumulo giallo si avvicina per travolgerli.

I nuovi episodi di Futurama escono ogni lunedì, ciò significa che il prossimo vedrà la luce domani 14 Agosto 2023. L'ultimo episodio sarà disponibile il 25 Settembre su Disney+.