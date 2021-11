Futurama e COVID-19, la serie animata in trend su Twitter: ecco perché

La variante B.1.1.529 è stata rinominata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Omicron , in Futurama c'è una razza di esseri chiamati Omicron che provengono dal pianeta Omicron Persei 8 . Mentre molti scherzano sul fatto che qualcuno dell'OMS sia un fan di Futurama, in realtà la procedura per nominare le varianti deriva dalla decisione dell'organizzazione di etichettarle usando l'alfabeto greco. In ogni caso le persone sono andate su Twitter per commentare la similitudine con la serie animata non perdetevi il nostro approfondimento su Futurama a distanza di vent'anni dalla messa in onda per sette stagioni dal 1999 al 2003, come potete vedere nei post in calce alla notizia. Qualcuno ha notato che “Matt Groening viene dal futuro” mentre altri hanno ricordato che i Simpson, altra serie creata da Groening, sembrano aver predetto il Coronavirus nel lontano 1993 nell'episodio "Marge in Chains". Nonostante Futurama sia conclusa dal 2003 i fan ricordano ancora la serie e sono legati ad essa. Scoprite nel nostro approfondimento tutte le volte che I Simpson hanno predetto il futuro e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

New variant is called #Omicron, the 15th letter of the Greek alphabet.



Futurama had Omicronians.



Matt Groening is from the future. pic.twitter.com/zYaOb9WP3Q — Brad Barrett (@brad_barrett) November 26, 2021

All I can think of is Omicron Persei 8 from Futurama https://t.co/LBPwocVV2c pic.twitter.com/Z73Jo8Qvp7 — Maggie Thatcher the Milk Snatcher (Parody) (@maggie69parody) November 26, 2021

me, rolling up to the "futurama memes" phase of the pandemic pic.twitter.com/DepeAsQq36 — 𝙅𝘼𝙈𝙀𝙎 𝙈𝘾𝙇𝙀𝙊𝘿 (@jamespmcleod) November 26, 2021

So the new Covid is called Omicron - this just reminds me of Lrrr from Futurama. The Omicronian ruler of his planet, Omicron Persei Eight.



Yes, I'm an adult, why do you ask? pic.twitter.com/wDrNnOWgYX — Jake Mitchell (@JakeMitche1l) November 26, 2021