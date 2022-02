Futurama, i creatori commentano il revival Disney Plus: 'E' una vittoria per i fan'

Internet è esploso in queste ore immediatamente dopo la notizia dell'annuncio del revival di Futurama, e se cercate ulteriori informazioni possiamo fornirvi i primi commenti ufficiali da parte dei creatori Matt Groening e David X. Cohen.

20th Television Animation e Disney+ hanno annunciato il ritorno di Futurama, la comedy animata sci-fi sovversiva e geniale che tornerà con 20 nuovi episodi attualmente in produzione in vista del debutto su Disney Plus nel 2023. “Sono entusiasta di avere un'altra possibilità di pensare al futuro... o a qualsiasi altra cosa che non sia il presente”, ha dichiarato David X. Cohen. "È un vero onore poter annunciare il ritorno di Futurama ancora una volta prima che la serie venga cancellata di nuovo bruscamente", ha commentato Matt Groening.

Marci Proietto, head of 20th Television Animation, ha dichiarato: “Quello che amo dell’animazione è che è possibile per una serie di successo prendersi una pausa per poi tornare anni dopo, anche su una piattaforma diversa, e riprendere proprio da dove si era interrotta. Futurama è una di queste. L’entusiasmo per il ritorno della creazione geniale di Matt e David con nuovi episodi è stato incredibile. Sono emozionato che questa squadra straordinaria possa raccontare altre storie e che il nostro equipaggio della Planet Express possa vivere altre avventure insieme. È una vittoria per i fan che hanno amato la serie fin dall’inizio e per quelli che la scopriranno per la prima volta”.

