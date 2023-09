Futurama: quella su Disney+ è la stagione 8 o la stagione 11?

Futurama, ancora una volta, sta vivendo una seconda giovinezza: lo show, dopo numerose cancellazioni, ha debuttato con un nuovo lotto di episodi su Disney+ ma il futuro della serie animata nata dal genio di Matt Groening sembra roseo e un altro capitolo è in arrivo e potrebbero esserci persino nuovi film di Futurama!

Se un revival di Futurama ha senso, c'è dell'altro che lascia il fandom ancora visibilmente confuso: il reboot dello show si trova all'ottava o all'undicesima stagione? La risposta è tutt'altro che semplice: ufficialmente, Futurama ha otto stagioni. Ma la suddivisione da parte delle diverse produzione che si sono susseguite negli anni ha gettato le basi per una divisione diversa.

La prima stagione conta 13 episodi, ma i restanti quattro vennero poi trasmessi più avanti, in autunno, insieme alla seconda stagione di Futurama, rendendoli di fatto parte di Futurama 2. Questo meccanismo è andato avanti quando lo show è approdato su Fox e dunque, malgrado ogni stagione avesse un tot di episodi, le ultime puntate andavano in automatico a rinforzare la stagione successiva. Nel 2003, quando la collaborazione con Fox terminò con essa era finita anche la quarta stagione ufficiale ma, sempre per il meccanismo di cui parliamo sopra, gli ultimi episodi vennero trasmessi come quinta stagione di Futurama.

Successivamente, nel 2007 vennero lanciati quattro film poi rimontati e approdati su Comedy Central in 16 episodi che rappresentano, per il canale, la sesta stagione di Futurama. Lo stesso canale, più avanti, ordinò ben due stagioni impegnative da 26 episodi ciascuno. E il destino di Futurama si ripeté: la rete, divise questi episodi in ben quattro stagioni e dunque sebbene ufficialmente siano state prodotte due mega stagioni ( 6 e 7) furono trasmesse come quattro diverse arrivando così a un totale di 10 stagioni.

Possiamo dunque parlare di otto stagioni prodotte e undici trasmesse: sta a voi dare più importanza all'ordine di trasmissione o all'intento originario di produzione.