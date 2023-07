Futurama, il doppiatore di Bender sul suo ritorno: 'È stato come Davide contro Golia'

La nuova stagione di Futurama ha debuttato oggi in streaming su Disney+ con il suo primo episodio. Per l'occasione, John DiMaggio, storico doppiatore di Bender, è tornato a parlare delle trattative che hanno complicato inizialmente il suo ritorno poiché aveva chiesto uno stipendio più alto non solo per sé ma per tutto il cast della serie.

DiMaggio ha parlato della sua battaglia per il salario che gli era stato offerto prima di tornare nella nuova stagione. All'inizio dell'anno scorso era stato annunciato infatti che Hulu avrebbe rilanciato Futurama con due nuove stagioni della sitcom animata preferita dai fan, ma mentre la maggior parte del cast vocale della serie originale sarebbe tornato per i nuovi episodi, John DiMaggio inizialmente non aveva accettato di tornare e aveva chiesto una retribuzione più alta per il cast.

Qualche mese dopo, DiMaggio ha firmato per tornare nei nuovi episodi di Futurama e ha notato che purtroppo non è stato pagato di più nonostante i suoi sforzi. Parlando con Variety del suo ritorno nella nuova stagione di Futurama, il doppiatore ha detto di essersi sentito obbligato a dire di sì, poiché Hulu stava già pianificando l'ingresso di nuove persone per il ruolo: "... Era come se dovessi dire di sì, perché non volevo che la fine dello show ricadesse sulle mie spalle. Erano già pronti a coinvolgere altre persone".

Nel frattempo, potete recuperare il trailer italiano di Futurama.

"Quando hanno fatto l'annuncio, non è che io abbia detto di no. Eravamo in trattativa da molto tempo", ha spiegato DiMaggio. "Ci trovavamo in una situazione di stallo. Ho pensato: 'Ok, devo dire di sì, perché non voglio che la fine dello show ricada sulle mie spalle". Per quanto riguarda la battaglia per il suo salario, DiMaggio ha aggiunto: "Quando sei Davide con la fionda e stai affrontando Golia, cerchi di fare il possibile per far sentire la tua voce. Credo di esserci riuscito".

Ma non è che questo scontro abbia smorzato il suo ritorno a Futurama nel complesso, come ha osservato DiMaggio: "Mi rende così felice il fatto che possiamo emozionare le persone con questa commedia fantascientifica e stupida che ha alcuni di questi momenti teneri... Questo show è molto sentito dalle persone".

Per quanto riguarda i nuovi episodi, DiMaggio ha elogiato la scrittura e il modo in cui è rimasta rilevante nel 2023: "Questo è un testamento agli scrittori e al modo in cui le battute sono coltivate in questo show. Ci sono battute scurrili, battute di cattivo gusto, ma in questo show non si scade mai nel becero... Abbiamo sempre tenuto alto il nostro stile. E questo funziona sempre. È così che si conquista la gente".