Futurama, un doppiatore rivela: 'Siamo tutti favorevoli ad un reboot'

Dopo l'aggiunta delle stagioni di Futurama al catalogo di Amazon Prime Video, i numerosi fan della serie di Matt Groening hanno sperato nell'annuncio di nuove puntate. Un doppiatore dello show ha quindi commentato questa possibilità.

Si tratta di Maurice LaMarche, che ha dato voce a personaggi di Futurama come Kif, Calculon e molti altri. Il doppiatore è stato intervistato dai giornalisti di "Syfy Wire", tra le varie domande gli è stato anche chiesto se discute mai con i suoi colleghi piani per un eventuale ritorno, ecco il commento di Maurice LaMarche: "Certo, ne parliamo tutti. Se Fox facesse l'offerta giusta sono certo che Matt Groening vorrebbe produrlo di nuovo. Penso che anche David Cohen sarebbe interessato, la sua quasi pensione lo ha stufato, per tenersi impegnato ha deciso di ritornare a lavorare sui Simpson. Se ne dovranno occupare le persone giuste, ma so che tutti, cast incluso, sono molto interessati. Sarebbe fantastico farlo prima che Billy West compia 80 anni. Quindi siamo speranzosi che prima o poi ci sarà un reboot di Futurama, ma ormai siamo esperti in queste cose, avendo fatto un reboot già due volte, comunque ci piacerebbe rifarlo".

Siamo sicuri che gli appassionati saranno entusiasti di queste sue parole, anche se per ora non è ancora stato confermato il ritorno del celebre cartone animato. Chiudiamo la notizia segnalandovi questo smart speaker dedicato ad un personaggio di Futurama.