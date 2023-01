Futurama: una doppiatrice rivela quando arriveranno i nuovi episodi!

Diversi mesi dopo l'ultima volta, oggi torniamo a parlare dell'attesissimo revival di Futurama, la celebre serie animata creata da Matt Groening che tornerà prossimamente con dei nuovi episodi grazie ad Hulu.

Ebbene, l'ultimo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter di Lauren Tom, la voce di Amy, che ha condiviso sul proprio profilo una sua foto con il cast di Futurama di San Francisco. Un fan ha chiesto informazioni nei commenti e la doppiatrice ha sorprendentemente risposto, anticipando la finestra di rilascio delle nuove puntate:

"I nuovi episodi dovrebbero arrivare quest'estate", ha scritto Lauren Tom. "Non vedo l'ora che tu li veda!"

Andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, Futurama è 'rinata' per la prima volta nel 2007 con quattro film direct-to-DVD, che successivamente sono stati trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Grazie al successo raccolto da questi quattro film/episodi, però, Comedy Central decise di ordinare nuove stagioni della serie, che nel giugno 2010 tornò nuovamente in vita. Durante le sue sette stagioni sono stati prodotti 140 episodi originali, con la puntata finale andata in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che John DiMaggio tornerà a doppiare Bender nel revival di Futurama.