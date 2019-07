Futurama: c'è Star Trek negli episodi del weekend su Italia 1

In attesa di nuovi aggiornamenti su Star Trek: Discovery, potete tuffarvi nuovamente nel mondo di Star Trek, seppur filtrato dall'ironia di Matt Groening, grazie agli episodi del weekend di Futurama. In uno di essi, Fry, Bender e il resto dell'equipaggio della Planet Express tenteranno il possibile per recuperare le registrazioni della serie.

Anche se ormai si è conclusa definitivamente da più di sei anni, la sitcom animata erede spirituale de I Simpson può vantare ancora su una nutrita schiera di appassionati. Oggi, analizzeremo insieme a voi gli episodi che saranno trasmessi sabato 6 luglio e domenica 7 luglio.

Futurama, stagione 4 episodio 9: Manager d'assalto. Sabato, 6 luglio, 09:40 Italia 1.

In questo episodio Fry riporta in vita un manager degli anni '80. L'ambizioso uomo, dopo essersi fatto nominare capo della Planet Express, decide di compiere una scelta che non farà felici i membri dell'equipaggio.

Futurama, stagione 4 episodio 10: Una Lela tutta speciale. Sabato, 6 luglio, 10:06. Italia 1.

Lela entra nel competitivo mondo dello sport e lo fa scegliendo di gareggiare nel blernsball, ovvero il baseball dell'anno tremila. La ragazza si sente inizialmente gratificata dal successo ricevuto dal pubblico, ma in realtà scopre che si stanno soltanto prendendo gioco di lei.

Futurama, stagione 4 episodio 11: Sfida ai fornelli. Domenica, 7 luglio, 09:42. Italia 1.

Bender vuole dimostrare ai suoi amici di poter essere un grande cuoco. Però il cibo preparato dal robot non viene gradito dal gruppo e neanche dal celebre cuoco Elzar. Ma Bender non demorde e dopo aver vagato in preda alla tristezza, decide di allenarsi e dimostrare quello che è in grado di fare.

Futurama, stagione 4 episodio 12: Così fan tutti. Domenica, 7 luglio, 10:07. Italia 1.

Eccoci giunti all'episodio collegato a Star Trek. Nel futuro Fry, da grande appassionato della saga di Star Trek, decide di voler recuperare tutto il materiale originale. Il ragazzo capisce però che tutto ciò che riguarda Star Trek si trova adesso sul pianeta 3. Così decide di partire insieme all'equipaggio e alla testa di Leonard Nimoy, per una missione di recupero.

Guarderete gli episodi di Futurama? Vi ricordiamo che la struttura delle stagioni è basata sul modello adattato da mediaset e non dalla programmazione originale americana. Inoltre, se siete degli appassionati della comicità di Matt Groening, potete anche visionare le puntate de I Simpson in onda su Italia 1.