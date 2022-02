Futurama, i fan della serie animata minacciano già il boicottaggio del revival!

Ha fatto appena in tempo a diffondersi la notizia del revival di Futurama, che i fan della celebre serie animata hanno iniziato già a minacciare il boicottaggio se si rivelerà confermato un grande assente tra i personaggi principali. Scopriamo di cosa si tratta!

A dieci anni dall'ultimo episodio, Hulu ha annunciato il revival di Futurama, con 20 nuovi episodi che andranno in onda nel 2023. La celebre serie animata di Matt Groening e David X. Cohen ritornerà con quasi tutto il cast vocale dello show originale, ed è proprio questo ultimo dettaglio ad aver causato la sollevazione di alcuni fan.

Se è già confermato il ritorno nel cast vocale della versione originale di Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman, le voci originali di Fry, Leela e molti altri personaggi, ci sarebbe ancora un punto di domanda su John DiMaggio che prestava la sua voce a Bender.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito che confermino o smentiscano: se per The Hollywood Reporter sarebbero ancora in corso le trattative con l'attore, d'altro canto Deadline afferma che sarebbe in corso un recasting per sostituire John DiMaggio nel doppiaggio di Bender: secondo quanto riportato dalla testata, "l'offerta a DiMaggio era in linea con quelle dei colleghi protagonisti, i quali dopo un tira e molla sono giunti ad un accordo, mentre DiMaggio ha ritenuto che la proposta non fosse competitiva rispetto al successo e alla riconoscibilità della serie originale".

L'entusiasmo dei fan di oltreoceano è dunque rapidamente crollato quando è emersa l'incertezza sulla partecipazione di DiMaggio al revival, tanto da minacciare il boicottaggio della nuova stagione revival di Futurama al grido di "No Bender, no watchy" (cioè: se non c'è Bender non lo guardo).

Il diretto interessato è entrato nel merito della vicenda con un tweet nel quale ha ringraziato i fan: "Grazie a tutti per la preoccupazione e per i complimenti. Li apprezzo davvero. Non vi preoccupate, vi terrò aggiornati" ha scritto John DiMaggio, prima di retwittare alcuni dei messaggi d'affetto dei fan che esprimevano come ormai il connubio tra Bender e il suo doppiatore sia inscindibile.

Nell'attesa di comunicazioni ufficiali sulla partecipazione o meno di John DiMaggio all'attesissimo revival di Futurama, ripassiamo la complessa storia di Futurama tra cancellazioni e rinascite.