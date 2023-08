Futurama, quale futuro per la serie revival su Disney+? Risponde la produttrice

Futurama è una delle serie animate più amate dai fan, ma nel corso degli anni ha dovuto fare fronte a diverse cancellazioni che hanno portato a stop momentanei e a cambi di network inattesi. In un’intervista con SFX Magazine, la produttrice Claudia Katz ha parlato delle sue impressioni per il futuro della show nei prossimi anni.

Dopo avervi parlato di quante volte futurama sia stata cancellata, torniamo a parlare della serie di Matt Groening per provare a capire quale potrà essere il futuro di uno dei cartoni che hanno segnato gli ultimi due decenni della televisione.

La produttrice ha discusso delle diverse cancellazioni e di come il team di lavoro abbia imparato dal passato adattandosi alle scelte dei network e preparandosi al peggio: “Abbiamo avuto il privilegio di fare 52 episodi per Comedy Central, il che è stato fantastico. Al giorno d’oggi non si può dare per scontato di poter finire alle proprie condizioni. Questo ha fatto sì che gli sceneggiatori fossero molto attenti a fare sempre un finale di stagione e a non dare nulla per certo. E questo è vero ancora oggi. Stiamo girando questi 20 episodi e credo che tutti siano molto ottimisti e fiduciosi sulla possibilità di farne altri. Ma allo stesso modo, ogni stagione ha un finale che speriamo sia non anche di serie”.

Quindi la Katz ha parlato delle trame divise in tre episodi che i fan hanno imparato a conoscere: “Ne abbiamo una per stagione e sono un modo divertente per far ruotare i nostri personaggi e affrontare diversi universi. Penso che siano entrambi molto divertenti”.

In attesa di capire cosa riserverà il futuro per l’irriverente serie tv, vi lasciamo al trailer italiano e al poster della nuova stagione di Futurama.