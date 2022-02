Futurama: Hulu ordina una nuova stagione revival da 20 episodi per il 2023!

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter e da Deadline, Futurama tornerà con una nuova stagione revival che sarà composta da 20 episodi. Gli episodi andranno in onda nel 2023 su Hulu e a quanto pare dovrebbe essere confermato anche quasi tutto il cast vocale della serie di Matt Groening e David X. Cohen. L'ultima stagione era del 2013.

Dieci anni dopo la messa in onda originale dell'ultima stagione di Futurama, la settima, Hulu ha ordinato ufficialmente la produzione di una stagione revival dello show, con nuovi 20 episodi da mandare in onda nel corso del 2023. Nel cast vocale è confermato il ritorno di Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman. Tuttavia, mentre Deadline afferma che John DiMaggio non tornerà a doppiare in originale Bender nel revival di Futurama - ed un recasting sarebbe in corso - The Hollywood Reporter afferma invece che il doppiatore sarebbe in trattative finali per tornare e l'accordo sarà finalizzato a breve.

Futurama è diventata una serie molto amata grazie al suo vivace umorismo e alla sua interpretazione esilarante della fantascienza. Con i suoi personaggi strani e stravaganti è riuscita a ritagliarsi negli anni una grande fetta di pubblico. La trama di Futurama ruota attorno alla vita di Philip J. Fry (Billy West), un venticinquenne che consegna pizze che, in modo accidentale, si congela il 31 dicembre 1999 e si risveglia mille anni dopo ritrovandosi alle prese con una vita totalmente nuova e amici come Leela, un'aliena tosta ma adorabile, e Bender, un robot che possiede caratteristiche e soprattutto difetti umani (come il vizio dell'alcool e delle squillo di lusso!).

La serie originale aveva conquistato sei Emmy Award, sette Annie Award, due WGA Award e due Environmental Media Award. Futurama è andata in onda inizialmente dal 1999 al 2003 per poi tornare nel 2007 con quattro film poi suddivisi in episodi da 30 minuti.

Al momento tutte le stagioni di Futurama sono disponibili su Prime Video. Tempo fa uno dei doppiatori si era detto favorevole a un ritorno di Futurama.