Futurama, l'IA colpisce ancora: ecco come sarebbe un live-action anni '80 della serie

Dopo le reinvenzioni dei Griffin e di altre serie celebri, arriva anche il turno di Futurama, la serie d'animazione fantascientifica creata dal papà dei Simpson Matt Groening. Lo show, che segue le avventure di Fry, catapultato dal 2000 al 3000, è andato in onda fino al 2013 ma tornerà prestissimo con una serie revival che verrà diffusa su Disney+.

Mentre la data di uscita del reboot di Futurama si avvicina, una nuova tecnologia generata dall'intelligenza artificiale condivisa da Four Finger Discount (@fourfingerpod) ha trasformato alcuni dei personaggi della serie in un film live-action in stile anni '80.

Il rusltato sono le versioni live-action di Fry, Bender, Leela, Zoidberg e del Professor Farnsworth, tra gli altri. Sebbene alcuni elementi siano certamente intriganti, le immagini dimostrano che difficilmente una versione live-action di Futurama potrà eguagliare il livello di fantasia della serie d'animazione originale.

Nel febbraio dello scorso anno Hulu ha annunciato ufficialmente il ritorno di Futurama per una nuova stagione, che sarà composta da 20 episodi in totale. La serie non ha ancora una data di uscita, ma si prevede che i nuovi episodi di Futurama arriveranno in streaming la prossima estate.

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, i titoli degli episodi possono essere indicativi di ciò che accadrà. Tra questi, infatti, leggiamo: "The Impossible Stream", "Rage Against The Vaccine", "Zapp Gets Cancelled", "Children of a Lesser Bog", "Parasites Regained" e "All the Way Down", tutti sfacciatamente in linea con il tono della serie in passato.

Alcuni dei titoli indicano che il reboot di Futurama affronterà alcune questioni di attualità, potenzialmente legate alla pandemia di COVID-19, mentre altri fanno pensare a richiami a storie passate, tra cui la storia del parassita di Fry nella seconda stagione e, potenzialmente, la visita dei figli di Kif e Amy.