Futurama immortale: la complessa e assurda storia delle tante cancellazioni dello show

Il revival di Futurama ha colto tutti di sorpresa, segnando l'ennesimo ritorno di una serie tanto sfortunata quanto amata, che a questo punto potrebbe essere definitiva anche 'immortale'.

Andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, infatti, Futurama è 'rinata' per la prima volta nel 2007 con quattro film direct-to-DVD, che successivamente sono stati trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Grazie al successo raccolto da questi quattro film/episodi, però, Comedy Central decise di ordinare nuove stagioni della serie, che nel giugno 2010 tornò nuovamente in vita: è stata la seconda serie nella storia dei media a tornare in produzione grazie alla forza delle sue vendite di DVD e alle repliche sui canali via cavo.

Nel corso delle sue storiche run, Futurama ha ottenuto sei Emmy Awards - tra cui due Outstanding Animated Program - sette Premi Annie, due Environmental Media Awards e due Writer’s Guild of America Awards. Durante le sue sette stagioni, che hanno attraversato due decenni tra cancellazioni e revival, sono stati prodotti 140 episodi originali, con la puntata finale andata in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013. La storia racconta la vita e le avventure di Philip Fry (Billy West, nella versione originale), un ragazzo di 25 anni che consegna pizze a domicilio e nella notte del 31 dicembre 1999 cade accidentalmente in una vasca criogenica e si risveglia 1000 anni dopo per ricominciare una nuova vita insieme a un gruppo di amici molto diversi tra loro, tra cui Leela (Katey Sagal, nella versione originale), un’aliena tenace ma adorabile con un occhio solo e Bender, un robot che possiede caratteristiche e difetti umani.

