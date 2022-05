Futurama, Joe DiMaggio rivela che Hulu voleva delle guest star per Bender per il revival

Hulu sta lavorando attivamente al ritorno di Futurama con quasi tutto il cast vocale originale, compreso John DiMaggio, l'amata voce di Bender di Futurama, che in precedenza si era tirato fuori dal reboot a causa di un disaccordo nel compenso e per ottenerne uno maggiore per il reboot. Ora, lo stesso DiMaggio ha fornito qualche dettaglio in più.

Dopo un iniziale tira e molla, alla fine il ritorno di John DiMaggio come voce di Bender è stato confermato, ma adesso il doppiatore ha fornito altri dettagli su quelli che erano inizialmente i piani di Hulu, qualora avesse mantenuto la sua decisione iniziale di non fare ritorno nella parte.

Secondo l'attore, Hulu aveva intenzione di ingaggiare un gruppo di attori famosi nel ruolo, con la voce di Bender che sarebbe cambiata di episodio in episodio. DiMaggio lo ha rivelato sabato scorso alla Phoenix Fan Fusion, dove ha anche detto ai fan che l'interruzione delle sue trattative non ha portato a un aumento del compenso per il suo ritorno.

"La gente mi dice: 'Sono così felice che tu abbia ottenuto più soldi!'", ha raccontato DiMaggio (via Slash Film). "Non ho avuto più soldi. Ma quello che ho ottenuto è stato un sacco di rispetto e un sacco di cenni del capo da parte di persone che dicevano: 'Yo fratello, ti vedo e ti ringrazio'". DiMaggio, quindi, non ha specificato cosa lo abbia convinto a tornare a doppiare Bender.

Futurama tornerà con una nuova stagione revival che sarà composta da 20 episodi. Gli episodi andranno in onda nel 2023 su Hulu (in Italia arriverà invece direttamente su Disney+). Nel cast vocale è confermato il ritorno anche di Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.