Futurama, John DiMaggio non doppierà Bender: 'Si tratta di rispetto'

L'annuncio del revival di Futurama continua a fare notizia soprattutto per via delle recenti dichiarazioni di John DiMaggio. La voce originale di Bender ha rivelato di non voler tornare nel cast della serie per quella che a suo avviso sarebbe una questione di rispetto.

"Bender fa parte della mia anima e non credo che la mia decisione sia irrispettosa nei confronti dei fan o della mia famiglia Futurama", ha scritto l'attore su Twitter. "Si tratta di rispetto. E onestamente, credo di essere ormai stanco di questo settore divenuto ormai sempre più aziendalista e che sfrutta a proprio piacimento il talento degli artisti".

Come riportato da Deadline, John DiMaggio avrebbe deciso di non riprendere il suo ruolo di Bender soprattutto per ragioni economiche. Dopo un lungo tira e molla infatti, Billy West (Fry) e Katey Sagal (Leela) avrebbero accettato l'accordo con Hulu mentre la voce dell'iconico robot avrebbe ritenuto troppo basso il compenso a lui offerto, soprattutto per via della grande storia di questa serie animata e del suo straordinario successo negli anni.

A tal riguardo l'attore ha detto: "Solo per essere chiari, non penso che io meriti di essere pagato di più, credo che l'intero cast di doppiatori debba pretendere di più. Le trattative sono una parte naturale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Ognuno ha una strategia diversa e richieste diverse. Ciascuno di noi ha un proprio prezzo. Alcuni accettano offerte e scendono a compromessi, altri mantengono la propria posizione".

I fan di Futurama sono sul piede di guerra, in molti infatti, non sono convinti che questo revival possa riuscire a ricreare quella magia della serie originale, soprattutto se Bender dovesse tornare con una voce diversa da quello che lo ha contraddistinto per anni. Voi cosa ne pensate?