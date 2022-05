Futurama, John DiMaggio sul suo ritorno: 'non ho ottenuto più soldi ma molto rispetto'

John DiMaggio, che dà la voce all'iconico Bender in "Futurama", afferma di non aver ricevuto nessun aumento dopo lo stallo, che ha preso il nome di "Bendergate", con la Disney.

Come ben sappiamo, il doppiatore non aveva inizialmente trovato l'accordo per tornare nel Revival di Futurama, cosa che poi è fortunatamente cambiata per la gioia dei fan, con John DiMaggio che tornerà a doppiare Bender nella serie.

Ora, il doppiatore è tornato sulla questione, rivelando di aver ottenuto rispetto ma non più soldi dopo il suo stallo salariale con Disney e Hulu dello scorso inverno, nella disputa denominata poi #bendergate. Ecco le sue parole al Phoenix Fan Fusion della scorsa settimana:

"La gente mi dice, 'Sono così felice che tu abbia ottenuto più soldi!'", ha rivelato il doppiatore secondo Slashfilm. "Non ho avuto più soldi. Ma quello che ho ottenuto è stato molto rispetto e molti cenni di testa da parte di persone che mi hanno detto: 'Fratello, ti ho visto e ti ringrazio". Infatti, tutto l'accaduto ha puntato i riflettori su quanto siano sottopagati i doppiatori nel mondo dell'intrattenimento.

DiMaggio ha poi definito il tentativo di ottenere più soldi dalla Disney "come cercare di prendere il sangue da una pietra", riconoscendo comunque di aver provato una certa soddisfazione durante il dibattito.

"Avevo Disney e Hulu, mi stavo aggrappando ai loro testicoli collettivi così forte che non potevano, sai, non c'era nessun posto dove andare. Ma anche per me non c'era nessun posto dove andare, e chi vuole tenersi a quelli così a lungo?"

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo con il riassunto del finale di Futurama.