Futurama, John DiMaggio torna a doppiare Bender nel revival!

L'annuncio del revival di Futurama ha entusiasmato tutti i fan della serie animata, che attendono l'arrivo del nuovo capitolo su Disney+ nel 2023. Tuttavia sin da subito una notizia ha fatto molto discutere: il mancato accordo con John DiMaggio, che nell'originale dà la voce a Bender. Adesso però arriva una news inaspettata: DiMaggio tornerà!

A comunicarlo è stato lo stesso attore ai microfoni di Variety. "SONO TORNATO BABY! Sono così grato per l'amore e il supporto ricevuto dai fan e dai colleghi nel corso di tutto questo tempo (soprattutto da mia moglie Kate), e non vedo l'ora di tornare a lavorare con la famiglia di Futurama" ha detto DiMaggio. "#Bendergate è ufficialmente finito, quindi mettetelo in fondo a uno scaffale, dietro le decorazioni di Natale, o magari in quel cassetto della cucina insieme a tutte le altre cose inutili che ci mettete dentro, come una vecchia colla inutilizzabile, o magari mettetelo in un barattolo dove conservate le scoregge. Qualunque cosa funzioni per voi, non mi interessa, avete capito la questione. SONO TORNATO BABY! MORDI IL MIO CULO DI METALLO LUCIDO!"

Lo scorso mese proprio DiMaggio aveva dichiarato sui social media di ritenere che l'intero cast di Futurama dovrebbe essere pagato decisamente di più per un revival. Non sappiamo in che modo le cose si sono risolte, ma sembra che alla fine si sia trovato un accordo. Qualcosa di cui i fan non possono che essere felici.