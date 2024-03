Futurama, le nuove action figure vi faranno venir voglia di svuotare il portafoglio

Youtooz ha lanciato online il merchandising che riguarda i personaggi principali di Futurama come Fry, Bender e Leela. In particolare il protagonista della serie, Fry, con la scritta Shut Up and Take My Money da usare per poter lasciare commenti sui social qualora Apple proponga qualcosa di particolarmente appetibile (e costoso).

Le action figure di Futurama sono alte in media circa 5 pollici e vengono spedite con una custodia protettiva esterna opaca e una protettiva in plastica. I prodotti sono ordinabili sul sito di Entertainment Earth a 29,99 dollari più le spese di spedizione.



Le uscite delle action figure sul mercato proseguono il successo ottenuto dal revival della serie. Claudia Katz, produttrice esecutiva, ha dichiarato:"È difficile battere l'emozione di riportare in vita lo show per noi e i fan ma la partnership con 20th e Hulu è eccezionale. Si sono impegnati con lo show fin dall'inizio, e il rilancio della serie e il continuo marketing sono di un altro livello. Non sono sicura che lo show abbia mai ricevuto un livello di attenzione e collaborazione del genere prima d'ora". Ecco la nostra recensione di Futurama stagione 11.



FX aveva descritto così il ritorno della serie Futurama, uno dei grandi successi di Matt Groening, il creatore de I Simpson:"Dopo una breve pausa di dieci anni Futurama è uscita trionfale dalla capsula criogenica con il suo cast originale completo e il suo spirito satirico intatto. I dieci nuovi episodi della stagione undici hanno qualcosa per tutti".



A novembre, Futurama è stata rinnovata per altre due stagioni.

