Futurama, quali personaggi torneranno? Risponde l'autore!

Futurama è una serie animata che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel lontano 1999, e molto velocemente ha ottenuto seguito e numerosi consensi. Lo show che segue le vicende del fattorino delle pizze Fry, che si ritrova contro la sua volontà a risvegliarsi in un lontano futuro, hanno catturato tante generazioni nel corso dei decenni.

Come molti grandi spettacoli che hanno fatto la storia della televisione nel corso del tempo, ecco quindi arrivare anche una nuova stagione fuori tempo massimo, un revival, proprio dedicato a Futurama.

Durante il panel a questo dedicato al San Diego Comic-Con, c'è stata quindi occasione di chiedere ai creatori quali saranno i personaggi che ritroveremo in questa nuova interazione della serie, che a quanto pare sarà composta da dieci episodi, intenti ad affrontare le tematiche contemporanee più disparate, dalla pandemia alle piattaforme di streaming online.

Ecco che il regista Peter Avanzino, rispondendo alla domanda di un bambino che chiedeva del ritorno di Flexo, si è espresso con un vago "forse". L'autore ha poi avanzato l'idea secondo cui gli piacerebbe che tornasse anche Enema bot, che nello show originale aveva avuto poco spazio.

Alla domanda se fosse previsto un crossover con i Simson, è stato detto: "in questo momento stiamo cercando di concentrarci solo sul nostro show".

La nuova stagione della serie andrà in onda su Hulu, in attesa di saperne di più, qui potete leggere di più sulle nuove tematiche che saranno affrontate da Futurama. Oltretutto, vi siete mai chiesti come sarebbe un live-action anni ottanta sulla serie di Matt Groening?