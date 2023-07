Futurama, quando escono i prossimi episodi della nuova stagione?

Il trailer italiano di Futurama 11, la nuova stagione revival in uscita sulla piattaforma di Disney+, aveva promesso il ritorno di Fry, Bender e Leela per il 24 luglio, ma molti fan sono rimasti delusi nello scoprire che i nuovi episodi non sono disponibili tutti insieme dal giorno del lancio.

Per la nuova stagione di Futurama, infatti, Disney+ ha scelto un modello anti-binge, il che vuol dire che le puntate saranno distribuite sulla piattaforma di streaming on demand con cadenza settimanale: i dieci episodi inediti dell'undicesima stagione dell'acclamata serie tv fantascientifica e satirica creata da Matt Groening usciranno ogni lunedì a partire dal 24 luglio, quindi i prossimi nove appuntamenti sono previsti per il 31 luglio, per il 7 agosto, il 14 agosto, il 21 agosto, il 28 agosto, il 4 settembre, l'11 settembre e il 18 settembre, fino al gran finale fissato per il 25 settembre.

Ricordiamo che, tra i contenuti dei prossimi episodi di Futurama, i fan assisteranno agli sviluppi dell’epica storia d'amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Inoltre, occhio alla nuova pandemia in arrivo in città, il futuro dei vaccini, dei bitcoin e della cancel culture.

Nel frattempo, molti appassionati si chiedono: il revival di Futurama avrà una seconda stagione?