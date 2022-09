Futurama: il rapper Coolio aveva registrato dialoghi e nuova musica prima della morte

Come già riportato, il rapper Coolio è morto a 59 anni nella giornata di ieri. Oltre alle sue performance nel mondo del rap e dell'hip-hop, da segnalare la celebre Gangsta's Paradise, il rapper era noto anche per le sue partecipazioni a film e serie televisive, tra cui la serie animata di Matt Groening, Futurama, dove prestava la voce a Kwanzaabot.

Ebbene, il produttore della serie David X. Cohen ha confermato oggi a TMZ che Coolio ha registrato nuovi dialoghi e musiche per il prossimo reboot di Futurama.

Coolio è apparso in tre episodi della serie originale (compreso il film uscito direttamente in DVD Bender's Big Score) nel ruolo di Kwanzaabot, il santo patrono robotico della celebrazione della cultura afroamericana nel mondo del futuro in cui è ambientato lo show. Come molti dei progetti che Coolio ha intrapreso nel corso degli anni, si trattava di un ruolo che fondeva il suo ben noto senso dell'umorismo con il suo talento musicale, rappando battute memorabili come “I’m fighting back for Kwanzaa so the children won’t miss it. I’m confused about its meaning, but I know it when they diss it.”

Secondo quanto affermato da Cohen, Coolio è tornato in studio solo poche settimane fa per registrare altri dialoghi e una nuova canzone per il revival di Futurama, che era stato originariamente annunciato (insieme a una sana dose di drammi per il ritorno dei membri del cast di doppiatori) come progetto di Hulu all'inizio di quest'anno. Cohen ha anche dichiarato che l'episodio in questione sarà dedicato a Coolio: "Coolio era una delle mie guest star preferite. Era sempre molto allegro e si divertiva davvero a venire a registrare nei panni del suo personaggio Kwanzaabot".

Coolio è morto ieri, a causa di un attacco cardiaco. I nuovi episodi di Futurama, compreso quello in cui apparirà, andranno in onda su Hulu a partire dal prossimo anno (in Italia il revival di Futurama arriverà su Disney Plus).