Futurama, il revival di Disney+ avrà una nuova stagione? Tutto quello che sappiamo

La serie animata Futurama chiuse i battenti esattamente dieci anni fa, nel 2013, con la decima stagione, con una conclusione che teneva comunque aperto uno spiraglio per una prosecuzione della storia. E proprio grazie a quel finale aperto è stato possibile realizzare il revival con l'undicesima stagione.

Futurama è passata da proprietari differenti. Da Fox ad Adult Swim, da Comedy Central a Hulu e adesso che l'undicesima stagione è stata realizzata non è chiaro se vi sarà un seguito, come del resto vorrebbero i fan di Fry e Leela. Ma quali personaggi tornano in Futurama, disponibile dal 24 luglio su Disney+?



I primi episodi dell'undicesima stagione di Futurama sono stati accolti alla grande e probabilmente la dodicesima stagione è all'orizzonte ma dipenderà molto dal gradimento degli spettatori e dalla quantità di ascolti che riceverà lo show ideato da Matt Groening. È comunque difficile credere che l'undicesima stagione possa rivelarsi l'atto conclusivo definitivo.



Con Futurama può succedere di tutto e nonostante il rinnovo per una nuova stagione non sia ancora arrivato non è detto che ciò non accada nei prossimi anni, proprio come da tradizione per la serie.

Ovviamente lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori limita la possibilità di una nuova stagione in tempi brevi, prima che venga trovato un accordo adeguato con AMPTP.



