Futurama il revival, il doppiatore di Bender ai fan: 'Vi terrò aggiornati'

Abbiamo recentemente scoperto dell'arrivo di un revival di Futurama, che tornerà su Disney+ con 20 nuovi episodi. Tuttavia i fan minacciano già il boicottaggio a causa dell'assenza di John DiMaggio che prestava la sua voce a Bender. Adesso l'attore avrebbe commentato la questione sui suoi social.

"Grazie a tutti per la preoccupazione. Lo apprezzo molto. Non preoccupatevi, vi aggiornerò, ma fino a quel momento... CHEESE IT!" A quanto pare Hulu non ha chiuso un contratto con l'iconico doppiatore, ma non sono ben chiari i motivi del mancato accordo. La serie di Matt Groening e David X, in ogni caso, tornerà nel 2023, dunque ce ne sarebbe ancora di tempo per far tornare DiMaggio.

Probabilmente le difficoltà sono determinate dai molteplici impegni del doppiatore, che è sicuramente una delle voci più richieste del panorama. DiMaggio ha infatti rinnovato il contratto con la serie animata Netflix di Matt Groening, creatore di The Simpsons e Futurama, Disincanto, dove dal 2018 doppia il personaggio di Re Zøg.

Restiamo ovviamente in attesa di ulteriori aggiornamenti. Infatti, essendo Bender uno dei personaggi più importanti della serie animata, sicuramente ci sarà l'interesse a far tornare il doppiatore originale. Voi cosa ne pensate di questo caso? Avrebbe senso un boicottaggio? Fatecelo sapere nei commenti!