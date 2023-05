Futurama, rilasciato il nuovo trailer e la data ufficiale del revival!

Il revival di Futurama si avvicina sempre di più. Quest'estate la celebre serie d'animazione tornerà ufficialmente su Hulu dal 24 luglio. La rinascita della serie è stata ufficializzata dall'uscita di un teaser trailer che ribattezza il prodotto come Hulurama.

La serie ha originariamente esordito nel 1999 ed è durata diversi anni conquistando sempre più pubblico e più consensi generali. Hulu ha puntato, addirittura, sul terzo revival della serie da quando è cominciato alla fine degli anni '90. Lo spettacolo è tornato più volte sottoforma anche di alcuni film tv tra il 2008 e il 2009, che alla fine sono stati divisi in quattro episodi ciascuno e contati come le loro singole stagioni.

L'IA ha addirittura realizzato un modello di Futurama in live action negli anni '80. Il ritorno della serie arriva dopo un finale che all'epoca risultò particolarmente soddisfacente. West, Sagal e DiMaggio sono tutti tornati per revival ufficiale nonostante DiMaggio avesse già avviato un movimento di boicottaggio nei confronti della produzione per la retribuzione del cast. La questione si è risolta dopo che è stato raggiunto un nuovo accordo per i cachet con Hulu.

Una delle doppiatrici di Futurama aveva già annunciato quando sarebbero arrivati i primi episodi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!