Futurama rinnovata per altre due stagioni! Appuntamento al 2024

Fan di Futurama tenetevi stretti, perché arriva la notizia più emozionante che possa esserci per voi: Futurama è stata rinnovata per altre due stagioni. La notizia arriva dalla piattaforma Hulu stessa, dunque non c'è scampo: i prossimi tre anni sono impegnati nella visione dei nuovi episodi. Ma quanti ne saranno?

Ci saranno 20 episodi nuovi, divisi rispettivamente in gruppi da 10. I primi dieci andranno alla Stagione 13, gli altri, come potrete immaginare, alla quattordicesima.

La 'cattiva notizia' è che ci sarà da aspettare il 2025 e il 2026 per vederli. Invece rimane al 2024 l'uscita della stagione 12 di Futurama. Molti si chiedono se oltre a questa stagione verranno realizzati anche film di Futurama. Piccolo spoiler: una piccola percentuale positiva sembra esserci.

Le domande ora sono tantissime. Come continuerà la storia in così tanti episodi? Cosa combineranno Leela, Bender e Fry? In quali altri numerosissimi modi ci faranno piangere, arrabbiare, e piangere (a volte contemporaneamente)?

Siete pronti a gustarvi nuovi 20 episodi tutti per voi? Lasciateci un commento per farci sapere quanto siete contenti di questa novità! Intanto, per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Futurama 11. Una volta letta, fateci sapere cosa ne pensate, e soprattutto, rendeteci partecipi delle vostre opinioni!