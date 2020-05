Futurama, lo smart speaker con la voce di Bender di cui avrete assolutamente bisogno

Nonostante siano trascorsi ormai anni dalla fine di Futurama, la serie di Matt Groening continua ad essere una delle più amate dal pubblico. Un fan della serie infatti ha trasformato Bender in uno smart speaker davvero meraviglioso.

L'utente di Reddit Ken Zong ha pubblicato il video della sua straordinaria creazione personalizzata e il mondo del web è andato in delirio. L'intero progetto si basa su un altoparlante intelligente realizzato attraverso un modello stampato in 3D della testa di Bender. Zong ha anche fatto uso di alcuni software di riconoscimento vocale per fare in modo che il famoso robot potesse rispondere alle sue domande con il classico acume e la sua voce inconfondibile.

La descrizione del prodotto è la seguente: “Una testa di Bender. Progettato per ospitare un Raspberry Pi (o altro SoC) all'interno. Nessun supporto per la scheda ancora. Si prega di notare che è un work-in-progress ed è stato stampato solo con una scala del 50% (circa 100 mm di altezza senza antenna, come mostrata nella foto), l'adattamento delle parti potrebbe essere fuori posto in alcuni punti di dimensioni diverse. Sono necessari supporti per la testa e gli occhi".

Da come si può comprendere, si tratta di un lavoro ancora in fase sperimentale, che ha però il notevole vantaggio di funzionare in maniera completamente offline. Ciò significa che la vendita di informazioni a terzi sono pari a zero ma d'altro canto non si possono avere notizie immediate come la richiesta del meteo o le ultime news.

Futurama che è da poco approdata su Amazon Prime Video, continua a interessare notevolmente il pubblico e il suo creatore ha più volte raccontato la genesi della serie: "Il modo in cui ho venduto lo spettacolo è stato dicendo: "Questo è il Simpson del futuro", e loro hanno visto una caterva di soldi ballare davanti ai loro occhi", ha spiegato. ''Quando finalmente lo hanno visto però hanno detto: 'Non è per niente come i Simpson'. E io ho detto loro: "Sì, che lo è. È nuovo, irriverente ed originale".

La storia della nascita di Futurama è molto travagliata. Questo piccolo capolavoro esistenzialista è stato più volte cancellato e ripreso, fino alla definitiva conclusione del 2013 ma, Leyla, Fry, Bender e tutto il resto del gruppo, restano ancora oggi un baluardo per tutte le serie comedy e fantascientifiche.