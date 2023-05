Futurama: la nuova stagione svelerà alcuni misteri irrisolti del passato

Futurama sta per tornare con una nuova stagione ricca di episodi e sorprese grazie a Hulu e dopo un attesa di dieci anni dagli ultimi episodi distribuiti da Comedy Central. La prima sinossi degli episodi rilasciata svela che la nuova stagione esplorerà tra le altre cose, la storia di Robot Santa, iconico villain della serie.

Abbiamo già avuto modo di vedere il trailer dei nuovi episodi di Futurama che andranno in onda su Hulu dal 24 luglio 2023 e non resta troppo da aspettare per capire cosa avranno in serbo i creatori di una delle serie più ciniche dell’animazione degli ultimi due decenni per i fan di vecchia data e per i neofiti.

Nella sinossi rilasciata a proposito dei nuovi episodi si possono leggere le intenzioni degli sceneggiatori per riportare in auge lo show dalla travagliata storia legata alla distribuzione e alle varie cancellazioni: “Dopo una breve pausa di dieci anni, Futurama è uscito trionfalmente del tubo criogenico, con il cast originale al completo e lo spirito satirico intatto. I dieci episodi inediti dell’undicesima stagione sono adatti a tutti. I nuovi spettatori potranno scoprire la serie da qui, mentre i fan di vecchia data riconosceranno i finali di misteri che durano da decenni, tra cui gli sviluppi legati all’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettera di Nibbler e la storia segreta del malvagio Robot Santa. Intanto in città c’è una nuova pandemia, mentre il gruppo esplora il futuro dei vaccini, del Bitcoin, del cancel culture e dello streaming in tv”.

Premesse emozionanti e che non fanno altro che aumentare l’attesa per questa nuova rinascita della serie creata da Matt Groening.

Noi, dal canto nostro, siamo impazienti di tornare nel futuro e vi lasciamo alla reinvenzione di un’intelligenza artificiale di alcuni personaggi di Futurama.