Futurama, tutte le stagioni in arrivo su Prime Video! Ecco quando

Dopo il successo planetario de I Simpson e prima dell'accoglienza tiepida riservata a Disincanto su Netflix, dalla mente geniale di Matt Groening saltò fuori uno show forse eccessivamente schiacciato dalla fama del suo predecessore, ma ugualmente rimasto nei cuori di tanti fan: Futurama.

Dallo stile grafico e l'umorismo tagliente tipicamente groeningiano, la serie ambientata nella New York del 3000 si distinse subito grazie a personaggi diventati, se non icone pop come Homer e famiglia, sicuramente dei fedeli compagni di viaggio per tanti spettatori: gente come Fry, Leela, Zoidberg e soprattutto Bender non si dimentica tanto facilmente, nonostante le alterne fortune dello show.

Interrotto per ben 4 anni tra il 2004 e il 2008, Futurama è arrivato alla sua conclusione nel 2013 dopo sole 7 stagioni, sorte poco generosa ma che forse ha impedito alla serie di vivere quel tracollo che ha caratterizzato i Simpson degli ultimi due decenni.

Ma bando alla malinconia: tra pochi giorni tutti i fan di Futurama avranno modo di risentire tutte le volte che vorranno il celebre campionamento di Smells Like Teen Spirit e imbarcarsi per l'anno 3000! Lo show di Groening è infatti in arrivo su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 1 maggio, giorno dal quale saranno disponibile tutte e sette le stagioni della serie. Impazienti? Ingannate l'attesa con il nostro articolo celebrativo per i vent'anni di Futurama!