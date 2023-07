Futurama, la storia della serie: quante volte è stata cancellata?

Futurama è tornato su Disney+ con la sua 11esima stagione dopo essere stato assente dalla programmazione televisiva per circa 10 anni. Nonostante il suo duraturo successo di pubblico e critica, infatti, la serie di Matt Groening non ha mai avuto una vita produttiva stabile o facile, e nel corso della sua storia ha subito diverse cancellazioni.

La nuova stagione è iniziata esattamente dove si era conclusa la precedente. Il professor Farnsworth ha offerto a Fry e Leela la possibilità di ricominciare da capo una volta che tutti sono stati scongelati. Mentre il ritorno di Futurama ha entusiasmato i fan, dovete sapere che è stato cancellato già altre volte. Lo show ha avuto una storia complicata, al punto in cui a volte era diventato anche una sorta di inside joke. I produttori e gli showrunner hanno scritto più episodi che accennavano alla fine della serie, solo per poi tornare in una stagione successiva.

A proposito, leggete le nostre impressioni sul nuovo Futurama.

Futurama è una serie che, nonostante la sua popolarità, doveva costantemente trovare una nuova casa. Si è concentrato sulla storia di Fry e del resto dei membri dell'equipaggio della Planet Express mentre si imbarcavano in avventure stravaganti attraverso lo spazio (e in alcuni casi, il tempo). Nel complesso, lo show ha attualmente un punteggio medio di pubblico del 94% su Rotten Tomatoes e ha vinto numerosi Emmy Awards dal 2000 al 2012.

Tuttavia, i suoi riconoscimenti e la sua popolarità non hanno impedito che lo show venisse cancellato due volte. La prima volta è stata dopo la quarta stagione nel 2003, che si è conclusa dopo l'episodio “Musica dal profondo". L'episodio non era stato pensato per essere il finale della serie e così gli autori avevano inserito uno scherzo nel sottotitolo dell'intro che affermava li avremmo visti su qualche altro canale.

ScreenRant ha riferito che Fox non sosteneva moltissimo Futurama, quindi cambiava spesso la sua fascia oraria e causava ritardi negli episodi. L'emittente notava che non aveva lo stesso successo de I Simpson. Ciò ha portato la rete a cessare l'acquisto di nuovi episodi, e la sua assenza è durata fino al 2008 quando è stata acquistata da Comedy Central. Il primo episodio del ritorno di Futurama ha preso subito in giro la sua assenza di cinque anni.

Sfortunatamente, anche la sua permanenza su Comedy Central non è durata a lungo. Durante la nuova programmazione, sono stati scritti tre episodi dal finale aperto a causa del futuro incerto dello show. L'ultimo, intitolato “Nel frattempo", non solo è servito come finale della stagione 7, ma anche come finale per lo show stesso.

E questo ci porta quindi al presente, con Hulu che ha ordinato due nuove stagioni di Futurama da 10 episodi ciascuna.