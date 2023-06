Futurama, si torna al futuro nel primo trailer della serie revival!

Sono trascorsi ben 10 anni dalla seconda e (per ora) ultima chiusura di Futurama: da allora il mondo è cambiato, ma i protagonisti dello show ideato da Matt Groening sembrano rimasti esattamente gli stessi dell'epoca, almeno a giudicare dal primo trailer di questa attesissima serie revival dello storico show animato.

Rilasciato in queste ore dopo il teaser di Futurama pubblicato alcuni giorni fa, il nuovo trailer ci permette infatti di imbarcarci ancora una volta per questo folle viaggio alla volta del 3000 in compagnia di Fry e di tutta la sua folle banda, che stando a quanto vediamo non ha cambiato di una virgola il proprio modo di approcciarsi alla vita.

Sulle note dell'iconica versione campionata di Smells Like Teen Spirit che da sempre fa da sigla allo show, eccoci dunque catapultati in un mondo in cui si parla di virus, pandemie e tamponi, ma anche di vermi della sabbia (dalle parti di Arrakis staranno fischiando le orecchie a qualcuno) e parenti di Alexa che non disdegnano di intervenire nei momenti meno adatti (almeno secondo Leela, un po' meno per Fry).

Insomma, cosa ve ne pare? L'atmosfera vi sembra quella giusta? Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere il prossimo 24 luglio! Fino ad allora, divertitevi con il live-action anni '80 di Futurama generato dall'Intelligenza Artificiale.