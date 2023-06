Futurama: trailer italiano e poster ufficiale per il revival di Disney+

Oltre al primo trailer originale di Futurama, la piattaforma di streaming on demand Disney+ in queste ore ha diffuso anche il poster ufficiale della stagione Revival dell'acclamata serie animata e la versione del trailer doppiata in italiano.

E' quasi tutto pronto finalmente per il debutto dei nuovi episodi di Futurama, che saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 24 luglio, come ci ricorda anche la splendida e coloratissima locandina disponibile in calce all'articolo.

20th Television Animation e Disney Television Animation promettono 10 nuovi episodi inediti adatti a tutti, con i nuovi spettatori che potranno iniziare la serie da questa undicesima stagione, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d'amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

Futurama 11 includerà il ritorno dell'intero cast originale, tra cui John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman. La serie è creata da Matt Groening e sviluppata da Groening e David X. Cohen. Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.