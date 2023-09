Futurama, Zapp vittima della cancel culture? Ecco il prossimo episodio

Futurama è sicuramente, assieme ai Simpsons ed ai Griffin, una delle serie animate più scorrette e divertenti del piccolo schermo. Sono prodotti che ad oggi sicuramente non hanno vita facile, visto quanto abbiano preso piede fenomeni come la cancel culture e simili.

L'anteprima del prossimo episodio dello show, l'ottavo, anticipa infatti come il personaggio iconico di Zapp Branningan sia stato rimosso per tutto ciò che ha fatto fino ad ora in Futurama.

Come in molti tra i fan dello spettacolo si saranno accorti, questa nuova interazione dello spettacolo ha preso a piene mani dall'attualità, andando ad affrontare tematiche sensibili come la pandemia da COVID-19 o l'ascesa inarrestabile di Amazon, tutto attraverso lo sguardo dei suoi bizzarri personaggi.

Ora, nel prossimo episodio, come visibile nella clip in calce a questa notizia, si tratterà di come Zapp venga finalmente ripreso per come ha trattato Kif nel corso di tutti questi anni.

Adesso infatti il personaggio è andato a finire in una sorta di riformatorio per imparare qualcosa di più sulla sensibilità, che questo possa portare ad un radicale cambiamento nel suo modo di pensare ed agire? Noi sinceramente abbiamo qualche dubbio.

Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer del revival di Futurama. Oltretutto, sapevate che i Griffin sono contro Timothée Chalamet?