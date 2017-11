Future Man: Josh Hutcherson fa l'imitazione di Seth Rogen da Kimmel

Ospite dell’ultima puntata delha avuto modo di parlare di, serie televisiva prodotta da Hulu e creata dal duo

Nel corso della trasmissione, e prima di mandare in onda una clip estratta dalla serie, l’attore ha parlato del coinvolgimento di Rogen nella produzione e nel reparto creativo, ma l’argomento principale è presto diventato la peculiare risata di Rogen: “È così sottovalutata. Voglio dire lo sanno tutti che ha quel tipo di risata, ma non te ne rendi mai davvero conto fin quando non la senti di persona. Ha un qualcosa di così dolce, come fosse natalizia”.

Influenzato enormemente da prodotti ormai scolpiti nella memoria collettiva come Ritorno al futuro, Giochi stellari e Quantum Leap, Future Man è prodotto dalla coppia Rogen-Goldberg (The Interview, Preacher), insieme a Matt Tolmach e James Weaver. Rogen e Goldberg hanno anche avuto modo di dirigere il pilot, su una storia scritta da Ariel Shaffir e Kyle Hunter.

Tutti e 13 gli episodi della serie saranno disponbili su Hulu dal 14 novembre 2017.