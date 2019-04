Future Man, la serie con Josh Hutcherson rinnovata per una terza e ultima stagione!

Secondo quanto riportato da The Wrap, Hulu ha rinnovato ufficialmente la sci-fi comedy Future Man per una terza e ultima stagione. Al contrario delle precedenti, la stagione finale dello show con Josh Hutcherson sarà composta da 8 episodi.

Uscita su Hulu nel 2017, la serie segue le vicende di un giocatore che all'improvviso diventa l'improbabile eroe della Terra. Come si evince dal trailer della seconda stagione di Future Man, gli ultimi episodi sono stati ambientati nel 2162, una nuova timeline in cui Stu Camillo è salito al potere e ha preparato un piano per ricollocare gli abitati della Terra su Marte. Il nostro protagonista Josh è stato così reclutato dall'organizzazione chiamata Pointed Circle per fermare il piano di Stu.

Future Man è creato e scritto da Kyle Hunter e Ariel Shaffier (Preacher, Sausage Party) e vede come produttori esecutivi anche Seth Rogen e Evan Goldberg. Fortemente influenzato da classici della fantascienza come Ritorno al futuro, Quantum Leap e Giochi Stellari, come rimarcato dallo stessoo Rogen, lo show vede nel cast anche Eliza Coupé, Derek Wilson, e Haley Joel Osment.

La terza stagione di Future Man non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche perché la seconda stagione è disponibile da pochi mesi. Per quanto riguarda la release italiana, lo show debutterà su Prime Video il prossimo 24 aprile.