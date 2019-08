Quale futuro attende Cisco nella sesta stagione di The Flash?

L'intero Arrowverse attende l'inesorabile venuta della Crisi che, con il prossimo attesissimo crossover, porterà inevitabilmente scompiglio nelle vite dei protagonisti di Arrow, Flash e dintorni. Il buon Cisco è ovviamente uno dei personaggi che dovrà far fronte a tutto ciò.

La vita del nostro caro ingegnere meta-umano subirà diversi stravolgimenti, il primo dei quali è già noto a tutti: come farà Cisco ad affrontare la sua nuova quotidianità senza superpoteri? Secondo l'attore Carlos Valdes non ci saranno problemi: "Non avrà alcun problema. Anzi, è davvero molto felice di poter finalmente esplorare un po' la sua vita privata".

Cisco potrà inoltre beneficiare del supporto dei suoi amici del Team Flash: "Nonostante non tutti agli STAR Labs abbiano capito la sua decisione lo supportano tutti al 100%, perché questo è ciò che fa una famiglia" ha continuato Valdes.

I cambiamenti riguarderanno anche il rapporto tra Cisco e Caitlin: i due, che continueranno ad essere piuttosto vicini in questa sesta stagione, scopriranno quanto un rapporto tra fratello e sorella possa evolversi in momenti di forte stress. Inoltre "Cisco ha alcuni preconcetti su Killer Frost e lei ha alcuni pensieri su Cisco, ma sarà un nuovo tipo di relazione tra i due che andremo ad esplorare" ha raccontato Danielle Panabaker.

La stessa interprete di Caitlin Snow farà anche da regista durante uno degli episodi della sesta stagione di The Flash che, come rivelato dallo showrunner, vedrà i nostri eroi affrontare ben due villain.