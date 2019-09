Quale futuro attende la Marvel Television e le sue produzioni?

La recente notizia della cancellazione di Ghost Rider in piena fase di produzione e le indiscrezioni che vogliono i Marvel Studios intenti ad affossare la divisione Marvel Television hanno fatto sorgere diversi dubbi sul futuro di quest'ultima e delle produzioni di cui si è occupata fino a ora.

Variety ha pubblicato un report in cui sembra che gran parte dei progetti passeranno in mano a Kevin Feige e i Marvel Studios, forti della presenza della piattaforma di streaming Disney+. Al momento ci sono già diverse serie in sviluppo e che faranno parte del MCU, con degli investimenti decisamente importanti.

Una delle fonti intervistate ha dichiarato: "Gli show prodotti da Feige sono qualcosa che la Marvel TV non può replicare. Feige ha accesso a tantissimi personaggi del MCU e ha a disposizione budget molto più grandi".



Per rendere più chiara l'affermazione, basti sapere che il budget previsto per The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e tutte le altre in sviluppo, si aggira tra i 100 e i 150 milioni di dollari, una cifra in tutto simile a quella messa a disposizione per un film. La lunghezza di queste serie, inoltre, sarà tra i sei e gli otto episodi.

Per fare un paragone, le prime stagioni di first Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist sono costate in totale 200 milioni e ognuna era composta da 13 episodi.



Da quando Netflix ha cancellato tutte le serie prodotte dalla Marvel Television, per la divisione è iniziato un periodo complicato e caratterizzato da passi falsi, come il fallimento di Inhumans, che potrebbe ricevere un reboot per il cinema sotto l'ala dei Marvel Studios.

Marvel Tv ha pochi progetti tra le mani in questo periodo e il futuro sembra ancora meno roseo e sembra portare a una cessazione della produzione di show televisivi.

L'unico progetto live-action in sviluppo è Helstrom; il resto della produzione è invece rivolta a prodotti animati destinati a un pubblico adulto e in arrivo su Hulu: Howard the the Duck, MODOK, Hit-Monkey, e Tigra and Dazzler.