Quale futuro avrà Loki nell'MCU? Parla Kevin Wright

La seconda stagione di Loki ha fornito agli spettatori una degna conclusione della narrazione iniziata con la prima stagione nel 2021. Ma quale sarà il futuro del personaggio nel Marvel Cinematic Universe? Tom Hiddleston non ha chiuso la porta ad un ipotetico ritorno e ora ne ha parlato anche il produttore Kevin Wright.

"Per due stagioni ho amato lavorare con questo team... Mi piacerebbe continuare a raccontare quelle storie con loro, in questo mondo" ha dichiarato Wright "Penso che nessuno di noi vorrebbe mai affrettarsi verso una terza stagione se non ci fosse una buona storia da raccontare. Ma penso che questo team potrebbe andare a raccontare altre storie. Forse non è la terza stagione di Loki. Forse c'è qualcos'altro che possiamo continuare a fare alla TVA, come un nostro Better Call Saul per il Breaking Bad di Loki. Sarebbe figo, secondo me". Rivedere Loki sarebbe un'opzione ma le strade potrebbero essere molteplici.



Un'evoluzione narrativa per la TVA? Kevin Wright ha sin da subito chiarito che si tratta soltanto di un suo pensiero legato al futuro del franchise di Loki, non un'indicazione rispetto a ciò che accadrà:"Non conosco il futuro di questi personaggi nell'MCU" ma sarebbe "felice di farlo".

In realtà l'idea di Wright non sembra così improbabile: la TVA ha diversi margini di crescita creativa e in fondo Loki è una delle serie MCU maggiormente elogiate da critica e fan. La speranza che possano essere prodotte altre storie che riguardano l'universo di Loki potrebbe concretizzarsi in un progetto vero e proprio.

Nel frattempo, recuperate la nostra recensione del finale di Loki 2.