Quale futuro per Echo nel MCU? Alaqua Cox sogna gli Avengers

Quale sarà il futuro di Echo? Ancora non ci sono risposte ufficiali da parte di Marvel, ma a tal proposito si è espressa direttamente Alaqua Cox.

L’interprete di Maya Lopez nella mini-serie Marvel Echo si è espressa a proposito del futuro del suo personaggio in un’intervista con CinemaBlend: “Vedo sicuramente Maya apparire in altri film di Daredevil. E, forse, il nuovo Avengers è qualcosa a cui vorrei pensare. Sarebbe fantastico vederlo accadere. Quindi, incrociamo le dita.” Alla domanda che le chiedeva accanto a quale personaggio le piacerebbe apparire, Cox ha risposto: “La prima persona che mi viene in mente è WandaVision o Scarlet Witch. Mi piacerebbe rivederla.”

Echo racconta "la storia delle origini di Echo e Maya Lopez, il cui comportamento spietato avuto a New York la raggiunge nella sua città natale. Deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di andare avanti". A livello di critica (qui trovate la nostra recensione di Echo), la serie Marvel sembra stare nel mezzo, con un indice di gradimento del 73% sull’aggregatore di recensioni Rotten tomatoes, mentre a livello di pubblico il valore è leggermente più basso, precisamente del 63%.

