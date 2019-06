Quale futuro per gli eroi Marvel di Netflix? Risponde Kevin Feige

Come svelato tempo fa, Netflix ha deciso di chiudere i rapporti con la Marvel cancellando tutte le serie tv dedicate ai loro eroi. Non conosciamo bene le motivazioni dietro questo gesto, ma sono arrivati molti report in merito.

Con la terza stagione di Jessica Jones, arrivata sul colosso digitale qualche settimana fa, si chiude ufficialmente l'era Marvel su Netflix. Gli show della Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage e The Punisher (e anche la miniserie The Defenders) non torneranno per ulteriori stagioni; a complicare le cose, stando ai vari report, il contratto stipulato dalla Marvel con Netflix che vieta alla prima l'utilizzo di questi personaggi per revival televisivi o apparizioni cinematografiche per almeno due anni dalla cancellazione dei loro show.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, sta duramente lavorando agli show di Disney+ che, a quanto pare, avranno un grosso impatto sul Marvel Cinematic Universe, ma non ha collaborato direttamente alle serie Netflix. Eppure, nel corso di una recente intervista, Feige ha voluto chiarire la situazione dietro queste cancellazioni ed il futuro di questi personaggi.

"Non so molto. C'erano dei gran bei personaggi in queste serie di Netflix e credo passerà del tempo... passerà un bel po' di tempo prima che potremmo riutilizzarli basandoci sui contratti stipulati con Netflix, ma non ne sono certo" spiega Feige "Ma rispondere con più certezza a questa domanda potrebbe essere uno spoiler. Ma sicuramente ci sono dei gran bei personaggi in quelle serie...".