Futuro incerto per Black Mirror su Netflix: la piattaforma perderà i diritti?

In linea con i colpi di scena che caratterizzano l'acclamata serie Black Mirror, la recente decisione dei creatori dello show di fondare una propria label cinematografica potrebbe comportare gravi, e soprattutto dispendiosi, problemi per Netflix

Recentemente le inarrestabili menti di Charlie Brooker e Annabel Jones, che hanno dato i natali alla serie dispotica, hanno creato una nuova società di produzione dopo essersi distaccati dalla Endemol Shine House Of Tomorrow.

Al momento, con una quota egualitaria del 50%, i due sono i soli proprietari della Broke And Bones che, soprattutto, sarà la società produttrice dei prossimi progetti del duo.

Dopo una fortunata quinta stagione Brooker aveva già parlato di voler continuare con l'imprevedibile dramma, ma tutto ciò vuol dire che Netflix, per mantenere l'esclusiva insieme a Cannel 4, dovrà acquistare per intero i diritti dalla Endemol Shine, la quale potrebbe chiudere, per così dire, il "contratto del secolo".

Recentemente è stato reso noto che la piattaforma leader dell'intrattenimento investirà 17 milioni di dollari per le produzioni del 2020: chissà se e come l'eventuale acquisto dei diritti modificherà i piani della piattaforma.



Black Mirror 5 è disponibile su Netflix, insieme a tutte le precedenti stagioni: di seguito la nostra recensione degli ultimi episodi.