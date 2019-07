Il futuro ci riserverà una Veronica Mars alla Agatha Christie?

La quarta stagione di Veronica Mars è uscita solo da pochi giorni e già si parla della possibilità di una quinta. D'altronde, la stessa Kristen Bell aveva detto di voler continuare a interpretare il personaggio fino a farlo diventare una sorta di Signora in Giallo.

Il creatore della serie, Rob Thomas, ha rivelato di avere già qualche idea in testa per il futuro della serie, che a quanto pare comincia a prendere forma. "Una delle idee è qualcosa alla Agatha Christie. Non sarà esattamente questo, ma è qualcosa come Murder at the Manor. Qualcosa di esplicitamente poliziesco, una storia di detective..."

Secondo Thomas, infatti, la quarta stagione è stata una sorta di ponte, "per portarci da una serie metà soap e metà poliziesca a una serie completamente gialla, una detective story."

Sebbene Hulu non abbia ancora ufficialmente confermato Veronica Mars per la quinta stagione, Rob Thomas ha dichiarato che ci sono state alcune discussioni preliminari. "Hanno verificato la mia disponibilità e quella di Kristen ad andare avanti" ha detto. "In conclusione, se faremo buoni numeri per Hulu andremo avanti per altre stagioni. Penso che la serie gli piaccia davvero, ma penso anche che vogliano verificare che il pubblico la guardi."

Per il creatore della serie Hulu si è rivelato in ogni caso un partner fantastico. "Posso dire che lavorare alla stagione 4 è stato straordinario. Quando a una rete piace il tuo lavoro, diventa un'esperienza molto piacevole. E loro sono stati incredibilmente entusiasti."

Avete già guardato la quarta stagione di Veronica Mars? Avete fatto caso a ogni cameo? Kristen Bell ha recentemente parlato del finale del revival.