Quale sarà il futuro di Star Trek dopo Discovery? Parla Alex Kurtzman

A pochi giorni dalla conferma del nuovo film Star Trek 4, che sarà il capitolo finale della saga reboot con Chris Pine, Paramount ha iniziato a guardare al futuro del franchise di Star Trek con l'amatissima serie tv Star Trek Discovery prossima alla conclusione.

Parlando con ComicBook nel corso di una nuova intervista promozionale, i produttori esecutivi del franchise Alex Kurtzman e Michelle Paradise hanno confermato che, con la conclusione delle serie tv Discovery e Picard, la saga di Star Trek si sta dirigendo verso nuova fase.

"Penso che, contrariamente a quanto credono alcuni, la saga di Stark Trek non opera sul livello della quantità ma su quello della qualità. La nostra filosofia non è quella di creare quante più serie possibili, ma di creare opere che abbiano un valore. Quindi, per me, l'obiettivo principale è creare ogni volta una nuova storia che sia diversa da quella precedente. Questa è davvero l'unica cosa che conta, per me. La mia filosofia non è: 'Okay, devo pianificare i prossimi 20 anni di Star Trek, cosa faremo?', quanto piuttosto: 'Qual è una storia che non abbiamo raccontato, un equipaggio che non abbiamo ancora incontrato, un'avventura che non abbiamo ancora vissuto?' Voglio che ogni serie abbia la sua identità, con nuovi creatori in grado di portare cose nuove e mai viste prima nella saga."

