Nel futuro di The Walking Dead vedremo molte più scene con Negan

Dopo aver parlato del piano di Negan in The Walking Dead, la showrunner Angela Kang ha voluto commentare il futuro del personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan, rivelando cosa potremo aspettarci dalle prossime puntate della serie.

Parlando a The Hollywood Reporter, Angela Kang ha parlato delle scene che avranno come protagonista l'ex capo dei Savior: "Ovviamente Negan ha un accordo con Carol e questa cosa verrà esplorata nel futuro. Ci sono delle scene molto interessanti tra Negan e altri personaggi importanti, attendo con ansia che le persone le vedano. Adesso Carol ha anche avuto la sua vendetta, ma è sempre un concetto complicato. Ci saranno sicuramente delle evoluzioni per lei. Ora sarà soddisfatta o ci sarà un evoluzione nel suo pensiero?".

Dopo la morte di Alpha siamo sicuri che le azioni di Beta diventeranno ancora più violente, soprattutto nei confronti di Negan in quanto è stato lui ad assassinare la leader dei Whisperer, ecco il commento della showrunner: "Era Beta perché era d'accordo con la leadership di Alpha, lui era bravo ad essere il numero due, grande e minaccioso. Adesso deve capire cosa vuol dire per lui la leadership. A livello emotivo era codipendente da Alpha. Sarà uno dei temi principali delle prossime puntate".

