FX cancella la première di Fargo 4 a causa del CoronaVirus

Moltissimi sono le emittenti, sia fisiche che on demand, che nell'ultima settimana hanno rimandato la messa in onda delle proprie serie TV o sospeso le riprese e FX non fa eccezione: la notizia ci è appena giunta e sembra che anche la première di Fargo sia stata sospesa a causa del CoronaVirus

Di ora in ora il lockdown causato dall'emergenza sanitaria diventa sempre più capillare e neanche l'attesissimo quarto capitolo della serie antologica Fargo sfugge alle manovre contenitive.

La distribuzione della serie era precedentemente programmata per il prossimo 19 aprile, ma la stessa è stata adesso rimandata ad una data ancora ignota.

Tuttavia, non è difficile immaginare che, di questo passo, la FX sceglierà un momento più favorevole alla messa in onda e nulla vieta che come successo per i grandi film di Hollywwod cancellati la scorsa settimana anche per Fargo 4 bisognerà aspettare alcuni mesi.

Questo il comunicato dell'emittente:

"A causa dei rinvii della produzione legati al CoronaVirus, il quarto capitolo di Frago, pluri-premiata ed esclusiva serie FX, non debutterà più il 19 aprile. Una nuova data d'uscita sarà decisa una volta che la produzione riprenderà."

I nuovi episodi, nei quali avremmo visto Chris Rock nei panni di un gangster vecchio stile, avranno un'atmosfera ispirata ai ruggenti anni '50 e, secondo quanto dichiarato da Noah Hawley, si sarebbero persino ricollegati ad una precedete stagione