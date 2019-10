FX licenzia Kurt Sutter. L'autore: 'Mi hanno cacciato perché sono un ca**one abrasivo'

Come scrive l'affidabile Hollywood Reporter, lo stimato Kurt Sutter (Sons of Anarchy, The Bastard Executioner) è stato licenziato dal presidente della FX, John Landgraf, e dalla presidente della ABC e Disney TV, Dana Walden, dopo innumerevoli lamentele nei suoi confronti provenienti da cast e crew di Mayans MC.

In risposta alla decisione della FX e della Disney TV, comunque, Kurt Sutter ha voluto scrivere una lettera aperta all'emittente e al Team dello spin-off di Sons of Anarchy, spiegando di essere stato licenziato "perché considerato da tutti un cazzone abrasivo". Sempre Sutter ha confermato che è anche stata aperta un'indagine per verificare quelle che descrive come "condizioni inaccettabili" sul set di Mayans MC.



Nella lettera, comunque, l'autore "si scusa con le persone che ha fatto sentire poco capaci o inutili, senza supportarle", aggiungendo anche "che non era assolutamente sua intenzione farle sentire in qual modo e anzi, il suo obiettivo era l'esatto opposto". Continua anche scrivendo che "non era questo il mondo in cui pensava di concludesse una collaborazione lunga 18 anni", spiegando anche che "la sua arroganza e la sua distrazione cronica hanno probabilmente creato molte problematiche non ricercate".

Dice anche di "adorare il cast e la crew di Mayans MC".



Vedremo come procederà ora Mayans MC, anche se Sutter dice che lo show è in buone mani.