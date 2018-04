FX ordina il pilot dell'adattamento televisivo di Y: The Last Man

Dopo tanti anni di sviluppo - che non hanno mai portato a nulla - FX Networks ha annunciato di aver ufficialmente ordinato il pilot dell'adattamento televisivo di Y: The Last Man. Prodotto da FX, il pilot sarà diretto da Melina Matsoukas.

Y: The Last Man racconta la storia di Yorick Brown, un giovane sopravvissuto ad un catastrofico evento che ha ucciso ogni creatura vivente con un cromosoma Y. In un mondo di sole donne, Yorick, accompagnato dalla scimmia cappuccino Ampersand, collabora con l’agente governativo 355 per cercare di scoprire la verità sul virus e tentare di capire perché sia l’unico uomo sopravvissuto. La serie è durata 60 numeri ed è stata pubblicata tra il 2002 e il 2008.

La serie a fumetti è stata creata da Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

Michael Green insieme a Aida Mashaka Croal saranno gli showrunner e produttori esecutivi della serie. Matsoukas, Nina Jacobson, Brad Simpson e Vaughan saranno gli altri produttori dello show.

"Volevo trovare qualcuno che amasse il fumetto originale, ma non avesse nemmeno paura di cambiarlo" aveva spiegato Vaughan nell'intervista riguardo Michael Green "Quando ci ha offerto la sua visione su Nina Jacobs - tanto tempo fa, a me e al produttore - ci ha detto che voleva fare qualcosa per la mascolinità tossica. Mi è sembrato davvero molto rilevante, e penso che lo sia sempre di più ogni giorno che passa. La sua visione del prodotto è differente ma anche coraggiosa ed eccitante. Ammiro quanto sia audace la sua trasposizione".